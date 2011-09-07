-Netanyahu: İlişkilerin düzelmesini istiyoruz TEL AVİV (A.A) - 07.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile ilişkilerde bugün gelinen nokta, bizim seçimimiz değil" dedi. Netanyahu, iki ülke ilişkilerinin düzelmesini istediklerini de söyledi. İsrail radyosunun haberine göre, Netanyahu, Hayfa'da Deniz Kuvvetleri kursiyerlerinin diploma töreninde "Türkiye ile olan ilişkilerde bugün gelinen nokta bizim seçimimiz değil. Bizim Türk milletine ve Türk geleneklerine saygımız büyüktür ve ilişkilerin düzelmesini istiyoruz" diye konuştu. Ancak Netanyahu, sözlerine "Bununla birlikte, yüksek sesle ve açıkça söylememiz gerekir ki, haklı ve doğru yolda olmamız, bizim en büyük stratejik hazinemizdir" ifadeleriyle devam etti. Netanyahu ayrıca, Ortadoğu'nun şu anda çok fırtınalı bir dönemin içinde olduğunu belirterek, "Bu fırtınalı dönemde hangi rejimlerin batıp, hangilerinin ayakta kalacağı belli değil. Bölgeye ağır bir sis bulutu çöktü. İsrail, kendi inandığı ve haklı olduğu doğrultuda hareket etmeye devam etmelidir" dedi.