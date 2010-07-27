-NETANYAHU İLE KRAL ABDULLAH GÖRÜŞTÜ TEL AVİV (A.A) - 27.07.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da sürpriz bir görüşme yaptı. İsrail Başbakanlığı, bölgede barış, güvenlik ve refahın geliştirilmesi üzerinde durulduğu ve iki saatten fazla sürdüğü belirtilen görüşmeyi, "yapıcı" olarak tanımladı. Netanyahu ve Kral Abdullah'ın "İsrail ile Filistinliler arasında, tüm nihai konuları ele alıp, iki ülke halklarının barış içinde yaşayacakları iki halk için iki devlet çözümüne yönelik doğrudan, ciddi ve etkin görüşmelerin sağlanması gereğini" de müzakere ettikleri bildirildi. Netanyahu'nun görüşmede, Kral Abdullah'ın liderliğinin, barışın geliştirilmesi ve bölgede istikrar için çok önemli olduğunu dile getirdiği, ayrıca Abdullah'ın İsrail ve Ürdün arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi beklentisinde olduğu kaydedildi. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kral Abdullah ile dün görüşmüştü. Bu arada, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in de gelecek hafta Mısır'a resmi bir ziyarette bulunarak, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşeceği belirtildi. Peres-Mübarek görüşmesinin gündeminde de diğer siyasi konuların yanı sıra olası İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri bulunuyor.