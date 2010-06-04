'Netanyahu Hükümeti için geri sayım başladı'

T24- "Gazze filosu"na kanlı saldırıyı sert dille eleştiren Haaretz'in yazarı Nehemia Shtrasler, "İntihar eden devlet" başlıklı yorumda, "İsrail'in uluslararası statüsünün aldığı darbe ile Netanyahu hükümetinin iktidardan düşüşü için geri sayım başladığını belirtirken ilk Netanyahu hükümetinin çöküş sürecinin, Oslo Anlaşmalarını yok etmesi ile başladığını" anımsattı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, yazarı Nehemia Shtrasler imzasıyla yayımladığı, "İntihar eden devlet" başlıklı yorumda Netanhayu hükümetine yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.



Netanyahu'ya 'Don Kişot' benzetmesi



Bu çerçevede Başbakan Netanhayu ve şahin Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bazı sert açıklamalarına dikkat çekildiği yorumda Netanyahu "Don Kişot", krizin ekonomik etkilerini küçümseyen Maliye Bakanı Yuval Steinitz ise Sanço Panza'ya benzetildi. Steinitz'in, Türkiye ile tüm altyapı ve enerji projelerinin askıya alınması ve ülkeye yönelik askeri ve sivil ihracatına ilişkin soru işaretlerinden etkilenmediğini belirten Shtrasler, bazı Avrupa örgütlerinin İsrail'i boykot edeceklerini açıkladıklarını, Deutsche Bank'ın Elbit Sistemlerindeki payını sattığını, Nikaragua'nın bile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtikten sonra, "Yakında hiçbir İsrailli, yurt dışına çıkamayacak ancak bu onun için bir sorun oluşturmuyor" diye yazdı.



"Ancak bütün bunlar, İsrail'in dünyadaki statüsünün düşürüldüğü, devletin meşruluğunu adeta kaybettiği, görülmemiş dibin yanında bir hiçtir" diyen yazar, şöyle devam etti: "İsrail'in uluslararası statüsündeki tehlikeli dip, Netanyahu hükümeti için geri sayımın başlangıcıdır. Birinci Netanyahu hükümeti (1996-1999) döneminde de işler de böyle oldu. O zaman çöküş yolu, (Netanyahu'nun) Oslo anlaşmalarını yok etmedeki başarısı ve silahlara dönüşü ile başladı. Bu, Clinton yönetimi ve Avrupa devletlerinin ona karşı tavır almalarına neden oldu. Tek umudumuz bu defa üç yıl almamasıdır. Tehlike çok büyük, çünkü."