Netanyahu: Hiçbir aşırılığın Kudüs'teki sükuneti bozmasına izin vermeyeceğiz; Kudüs'ü inşa etmeyi sürdüreceğiz

İsrail polisinin son birkaç gündür Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları ve dünyadan gelen sert tepkilerin ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kudüs İsrail'in başkentidir ve her milletin başkentini kurup inşa etmesi gibi, biz de Kudüs'ü inşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; pazar günü "Kudüs Günü" gerekçesiyle Kudüs Belediye binasında düzenlenen özel kabine toplantısında konuşan Netanyahu, "Yasa ve düzeni kararlı ve sorumlu bir şekilde uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Kent bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs günü" olarak kutluyor.