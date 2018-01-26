Netanyahu: Her durumda İsrail'in başkenti Kudüs olacak; ABD'den başka ülke arabulucu olamaz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ilişkin değerlendirmesinde "Herhangi bir barış anlaşması durumunda Kudüs, İsrail'in başkenti olacaktır" dedi. Netanyahu, “ABD’den başka bir ülke barış anlaşmasında arabulucu olamaz” ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Netanyahu, “Filistin’in kendisini yönetmesinde sorun yok ama elindeki gücü İsrail’i tehdit etmek için kullanmaması gerek” diye konuştu.

Trump: İran Nükleer Anlaşması felaket

Öte yandan Netanyahu ve Trump ile Davos’ta ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımanın tarihi bir karar olduğu ve İran ile 5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmanın 'felaket bir anlaşma' olduğu yinelendi.

“ABD-İsrail ilişkileri hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadı”

ABD ve İsrail ilişkileri hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadığını vurgulayan Trump şu açıklamaları yaptı: Dürüstçe şunu da söyleyebilirim, Başbakan Benyamin Netanyahu ile kişisel olarak da yakın dostuz. İsrail’le aralarında ticaretin de olduğu birçok konuda devam eden müzakerelerimiz var."

“Gelecek sene Kudüs'te ABD Büyükelçiliği açılacak”

İsrail ile devam eden müzakerelerde ele alınan konular arasında en büyük başlığın ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması olduğunu ifade eden Trump şöyle konuştu: "Bunlar arasında en büyük hamle –ki çok tarihi ve önemli bir hamleydi–, bildiğiniz gibi ABD elçiliğimizi Kudüs’e taşıyacağımız idi. Bu çok gecikmiş, yıllarca gecikmiş bir hamleydi. Bu yüzden de elçiliğin küçük bir versiyonunu gelecek sene Kudüs’te açıyor olacağız. Bu çok büyük bir onur."

“Filistin'in boykotu saygısızlık”

ABD tarafından mali yardım sağlanması için Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini belirten Trump, Filistin yönetiminin geçen günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararlarını 'saygısızlık' olarak nitelendirdi. Trump, "Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Trump’a kararı için özellikle teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı:

Sayın Başkan, bu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD elçiliğini tanıma kararınızın ardından ilk görüşmeniz, o yüzden önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu kararınız her zaman hatırlanacak ve halkımızın kalbinde – gelecek nesillerde dahi yer edecektir.

Netanyahu: Kudüs kararıyla tarih yazıldı

İnsanlar bunun barış sürecini geri götürdüğünü söylüyor ama ben bunun barış görüşmeleri adına bir ilerleme olduğunu söylüyorum. Çünkü bu karar tarihi, mevcut gerçekleri yansıtıyor, gerçeklere dayanıyor. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Ve bunu hiç unutmayacağız.

“İran Anlaşması konusunda sonuna kadar destekliyoruz”

Sizi ayrıca İran nükleer anlaşması konusunda da sonuna kadar destekliyoruz. Bunun felaket bir anlaşma olduğunu söylemiştiniz. Eğer bu anlaşmadaki eksikler ve hatalar düzeltilmezse anlaşmadan çekileceğinizi söylemiştiniz. Bilmenizi istiyorum, eğer böyle bir karar verirseniz, sizi sonuna kadar destekleyeceğiz.