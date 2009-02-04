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Dünya

Netanyahu: Hamas'ı yok edeceğim

İsrail'de muhalefet lideri Netanyahu, genel seçimlerin ardından iktidara gelmesi halinde "Hamas'ı yok edeceğini" söyledi

04 Şubat 2009 02:00

İsrail'de muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, gelecek hafta yapılacak genel seçimlerin ardından iktidara gelmesi halinde "Hamas'ı yok edeceğini" söyledi.

Amerika'nın Sesi radyosunun internet sitesinde verilen habere göre Netanyahu, siyasi rakiplerinin savaş stratejilerini eleştirdi.

Mevcut hükümeti hedef alan Netanyahu, "Gazze'deki savaş zamanından önce bitti. Eğer seçilirsem Hamas'ı yok edeceğim" diye konuştu.

İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları, eski başbakanlardan Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'ni önde gösteriyor.

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