Netanyahu: Hamas'ı destekleyenlerin işler iyi gitmediği noktada Mossad izi bulmak istemesini anlayabiliyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün "IKBY için İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü, demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi beraberdi" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu "Hamas'ı destekleyenlerin, işlerin kendileri için iyi gitmediği noktada Mossad izi bulmak istemesini anlayabiliyorum ama bir rolümüz yok" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumuna açıkça destek veren tek ülke olan İsrail, Erdoğan'ın IKBY-Mossad (İsrail istihbaratı) ilişkisine yönelik sözlerini reddetti.

Sputnik’in haberine göre, haftalık kabine toplantısının başında konuşan Başbakan Netanyahu "Hamas'ı destekleyenlerin, işlerin kendileri için iyi gitmediği noktada Mossad'ı bulmak istemesini anlayabiliyorum" diye konuştu.

İsrail'in IKBY'deki referandumda hiçbir rol oynamadığını vurgulayan Netanyahu, Yahudilerin Kürt halkı ve isteklerine yıllardır duyduğu sempatiyi de yineledi.

Erzurum'da il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi" ifadelerini kullanmıştı.