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Netanyahu: Gurur duyuyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye yardım filosuna yapılan müdahaleyi savundu ve 'o gemidekiler şiddet ve terör destekleyicisiydi' dedi. Netenyahu, askerlerin nefsi müdafaa yaptıkların

02 Haziran 2010 03:00

 

 T24- İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye yardım filosuna yapılan müdahaleyi savundu ve 'o gemidekiler şiddet ve terör destekleyicisiydi' dedi. Netenyahu, askerlerin nefsi müdafaa yaptıklarını belirterek "Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

 

İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 sivilin ölümüyle sonuçlanan yardım filosuna oprerasyonu savunmaya devam etti.

 

Basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "Gemide bir grup aşırı güç sergileyen, terör örgütü Hamas’ı destekleyen bir grup vardı ve askerlerimizi bunlar karşıladı. Bu bir yardım gemisi değildi; terör destekleyicilerini taşıyan bir gemiydi" dedi.

 

Bir İsrail askerlerinin gemiden atıldığını, askerlerin silahlarının ellerinden alındığını ve o silahlarla askerlere öldürme amaçlı ateş edildiğini iddia eden Netanyahu şunları söyledi:

 

"Herkese sormak istiyorum. Bu gelişmelere bakarak, gemidekilerin barış eylemcisi olduğu söylenebilir mi? Bu insanlar şiddet ve terör detekleyicisidirler. Açıkça ortaya koymak gerekir ki, askerlerimiz hayatlarını korumaya çaşlıştı ve ben onların yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

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