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Dünya

Netanyahu, Güney Kıbrıs'tan askeri üs mü isteyecek?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kıbrıs Rum kesimine gidecek.

16 Şubat 2012 12:48

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret yapacak. Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı unvanını alacak olan Netanyahu'nun Rum lider Hristofyas'tan askeri hava üssü isteyeceği iddia edildi.
 
Netanyahu'nun ziyaretinde iki ülke arasında enerji rezervlerinden ortaklaşa faydalanılması ve ekonomi alanındaki işbirliğinin resmileşmesi için kararlar alınması da bekleniyor.

Rum basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas'tan adada askeri bir hava üssü talebinde de bulunacağını yazmıştı.

Başbakan Netanyahu'nun ziyaretinde iki ülke arasında arama-kurtarma anlaşması da imzalanacak ve güvenlik konularındaki koordinasyon da ele alınacak.

Rum basını Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle iki taraf arasında şekillendirilmekte olan sıkı işbirliğinin teyit edileceğini yazdı. Rum basını bu işbirliğine, üçünçü bir ortak olarak atina'nın da eklenebileceği değerlendirmesi yaptı.


Savunma anlaşması imzalanmıştı


Geçtiğimiz ocak ayında İsrail ile Kıbrıs Rum kesimi savunma alanında iki anlaşmaya imza atmıştı. Kıbrıs Rum kesimi Savunma Bakanı Dimitris Eliades, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma işbirliğine temel oluşturacağını söylemişti.

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