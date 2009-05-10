Netanyahu: 'Golan'dan çekilmeyeceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceklerini yineledi.



ABD Başkanı Barack Obama ile önümüzdeki hafta Washington'da bir araya gelecek olan Netanyahu, Golan ile ilgili bu yeni açıklamayı, Likud partisinden bakanlarla bir araya geldiği toplantıda yaptı.



Toplantıda, kısa bir süre öncesine kadar parlamentoda Golan lobisinin başkanlığını yapan Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Netanyahu'nun "Golan'dan asla çekilmeyecekleri" yönündeki açıklamasından övgüyle bahsederek, Başbakandan bu sözlerini bir kez daha vurgulamasını istedi.



Katz, Netanyahu'nun bu isteğini yerine getirmesi üzerine, "Bu açıklamayı Golan sakinlerine ve tüm İsraillilere bir mesaj olarak görüyorum. Bu, ABD'ye, bölge ülkelerine ve diğer dünya ülkelerine de bir mesajdır" dedi.



Yisrael Katz, buradaki mesajın İsrail'in ileride (Suriye ile) görüşmeler için hazır; ancak Golan'dan çekilmek gibi bir yükümlülük altına girmeyeceği olduğunu belirtti ve "Bu mesaj, Başbakanın Beyaz Saray ziyareti öncesinde şüphesiz çok önemlidir" diye konuştu.



Suriye, İsrail ile diyalog için İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekileceği yönünde bir açıklama yapmasını istiyor.



İsrail, 1967 savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni ele geçirmişti.



Öte yandan, Jerusalem Post gazetesi, 18 Mayısta Obama ile görüşecek olan Netanyahu'nun, bu görüşme öncesinde Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya gelebileceğini yazdı.



Gazeteye bilgi veren kaynaklara göre, yarın Şarm El Şeyh'te Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşecek olan Netanyahu'nun, önümüzdeki hafta Cumartesi günü ABD'ye gitmeden önce Kral Abdullah ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

