-NETANYAHU GERİLEMEYİ DURDURMA FIRSATI ARIYOR WASHINGTON (A.A) - 08.07.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile İsrail ilişkilerindeki gerilemeyle ilgili olarak, ''Durdurup durduramayacağımızı ve işlerin bir şekilde nispeten normale dönüp dönemeyeceğini görmek için her fırsatı araştırıyorum'' dedi. Amerikan CNN televizyonunda ünlü sunucu Larry King'in sorularını yanıtlayan Netanyahu, ABD ile istihbarat, güvenlik gibi birçok konuda yakın işbirliği halinde olduklarını söyledi. ABD ve İsrail'in ortak değer ve ortak düşmanları bulunduğunu belirten Netanyahu, iki ülkenin de birbirinden daha iyi dostu olmadığını ifade etti. Binyamin Netanyahu, Filistin ile doğrudan müzakerelerin ne zaman başlayacağına yönelik bir soru üzerine, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kendisiyle görüşmesi ve barışı konuşmaları çağrısında bulundu. ''Bugün, yarın Kudus'te, Ramallah'ta, New York'ta, herhangi bir yerde hemen müzakerelere başlayalım'' diyen Netanyahu, Filistinlilerin, yüz yüze görüşmeler için ön koşullardan vazgeçmesinin zamanı olduğunu söyledi. Larry King'in, kendisi, Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah ile birlikte programına çıkma teklifine, ''Hemen, benim açımdan hiçbir sorun yok'' yanıtını veren Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in, Abbas ve kendisi arasındaki mesajları iletmek için ''dünyanın yarısını katedip bölgeye gelmesine gerek olmadığını'' belirterek, ''Bunu şaşırtıcı ve gereksiz buluyorum. Buna ihtiyaç yok. Biz kendimiz oturup konuşmalıyız'' diye konuştu. -''ÖN KOŞULLARA İHTİYACIMIZ YOK''- Netanyahu, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşasına yönelik moratoryumu uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, yerleşimler konusunun da çözülmesi gereken konulardan biri olduğunu söyledi. Filistinlileri masaya oturmaları yönünde cesaretlendirmek için, daha önce hiçbir İsrail başbakanının yapmadığı bir şeyi yaparak, 7 ay önce bu moratoryum kararını aldığını, ancak Filistinlilerin bu süre içinde görüşmeye gelmediklerini ve tekrar uzatma istediklerini savunan Netanyahu, ''Hiçbir bahaneye veya ön koşula ihtiyacımız yok. Sadece doğrudan görüşmelere geçelim. Hemen konuşacağımız konulardan biri yerleşimler konusu. Önemli olan oturup konuşmak'' ifadesini kullandı ve liderlerin bahanelere ihtiyacı olmadığını kaydetti. Netanyahu, bir soru üzerine, Filistin devletinden yana olduklarını, ancak Lübnan ve Gazze'den çekildikten sonraki yaşadıklarını tekrar yaşamak istemediklerini söyledi. ''Hamas ile masaya oturur musunuz?'' sorusu üzerine Netanyahu, ''Beni tanıyan herkesle masaya otururum'' dedi. -''ASKERLERİMİZ HAYATLARI İÇİN SAVAŞTI''- Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısı hatırlatılıp, ''Hatalı olduğunuzu hiç söylediniz mi'' sorusu üzerine, can kayıplarından dolayı elbette üzgün olduklarını söyledi. Gazze'ye giden gemileri olası silah girişinden kaygı duydukları için denetlediklerini belirten Netanyahu, Gazze'den üzerlerine binlerce roket yağdığını savunarak, şunları kaydetti: ''İnsanların fark edemediği husus şu: 6 gemi vardı. Bunların 5'i tamamen barışçıldı. Bu gemilerde hiçbir şey olmadı. Donanmamız bu gemileri kontrol etti ve hiçbir olay yaşanmadı. Ancak 6. gemi çok farklıydı. 500 civarında kişi vardı o gemide, bunların 450'si barışçıl kişilerdi. Ancak birkaç düzinesi çok radikal bir gruba mensup eylemcilerdi. Bunlar, diğer yolculardan farklı bir şekilde gemiye bindiler. Diğer 450 yolcu Türkiye'deki bir limandan bindi. Bunlar Türkiye'de güvenlik kontrollerinden geçtiler. Bu insanlar ise İstanbul'daki başka bir limandan gemiye bindiler. Hiçbir güvenlik kontrolünden geçmediler. Kendilere ait haberleşme cihazları, demir çubukları vardı. Bizim sahil güvenlik elemanlarımız bu gemiyi kontrol etmek, diğer gemiler gibi davrandığından emin olmak istediğinde, çok vahşice saldırıya uğradılar. Yayınladığımız filmlere bakarsanız, bizim askerlerimiz hayatları için savaşan donanma askerleriydi." -''HER FIRSATI ARAŞTIRIYORUM''- Netanyahu, Türkiye ile ilişkileri nasıl onaracaklarına dair bir soru üzerine, Türkiye ile İsrail arasında önemli bir ilişki bulunduğunu, Türkiye'nin Orta Doğu'da çok önemli bir ülke olduğunu belirtti. İki ülkenin ilişkisinin, Türkiye'nin ''batıdan uzaklaşan yeni siyasetiyle'' birlikte gerilemeye başladığını, İsrail ile ilişkilerdeki bu gerilemenin, ''Bu siyasetin nedeni değil, sonucu olduğunu'' ileri süren Netanyahu, ''Ancak yine de bu gerilemeyi durdurup durduramayacağımızı ve işlerin bir şekilde nispeten normale dönüp dönemeyeceğini görmek için yine de her fırsatı araştırıyorum'' dedi. Netanyahu, geçen hafta İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer'e Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi için yetki verdiğini ve iki bakanın Zürih'te görüştüğünü belirterek, ''Görüşmeden olumlu bir şey çıktığını söyleyemem. Ancak İsrail'in başbakanı olarak, daha kapsamlı bir barış ve komşularla iyi ilişkiler arayışında her yolu denediğimi hissetmek istiyorum. Şu anda bu başarılı olmayabilir ama yine de denemeye devam edeceğiz'' ifadesini kullandı. Netanyahu, ''Türk liderlerle görüşecek misiniz?'' sorusuna, ''Tabii ki'' yanıtını verdi. ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter'ın, gemilere saldırı ve Gazze konusunda İsrail'i eleştiren sözlerinin hatırlatılması üzerine Netanyahu, gemi saldırısıyla ilgili sözlerinde Carter'ı haklı bulmadığını belirterek, ''Can kayıplarından dolayı üzüntülüyüz, ancak kendilerini savunan askerlerimiz için özür dilemeyiz, bu çok açık'' dedi.