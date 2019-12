-NETANYAHU: GERGİNLİK ANKARA'NIN SEÇİMİ ATİNA (A.A) - 22.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin Ankara'nın seçimi olduğunu" söyledi. Netanyahu, Atina'da yayımlanan To Vima gazetesine verdiği demecinde Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili sorular üzerine, "iki ülke arasındaki gerginliğin 2009 yılında Davos'ta başladığını" ifade etti. "İki ülke arasındaki gerginliğin İsrail'in bir seçimi olmadığını" savunan Netanyahu, "Türk hükümetinin 'yardım gemisi krizi'yle ilgili tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu "Türkiye ile ilişkilerimizin gerginleşmesini biz seçmedik. Her şey Davos'ta 2009 yılının Ocak ayında meydana gelen olayda, Sayın Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’e saldırdığında başladı. Ankara tarafından apaçık ilişkilerimizde gerginliği ateşleme politikası vardı. (Bunu) Onlar seçtiler. Türkiye eğer ılımlılık yolunu izlemeye karar verirse memnunlukla karşılanacaktır" diye yanıtladı. İsrail Başbakanı, "Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginliğin, Tel Aviv'in Atina ile olan yakınlaşmasına etkisi olup olmadığına" ilişkin bir soru üzerine de, "Bölgemizde olup bitenleri bilmiyor değiliz. Türkiye-İsrail ilişkilerinin gerginleşmesi, Yunanistan gibi komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirme arzumuzu hiçbir konuda yok etmez. Bunu nasıl olsa yapacaktık. (Yunanistan Başbakanı) Yorgo Papandreu ile bu konuyu Moskova'da görüşmüştük. İnisiyatifin kendine has değer ve mantığı var" diye konuştu. Netanyahu sorular üzerine ayrıca, "Atina ziyareti sırasında iki ülke arasında işbirliği konusunda anlaşmaya varılanlar arasında askeri konular da bulunduğunu ancak bu konuda ayrıntılı bilgi vermek istemediğini" söyledi.