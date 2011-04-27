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Dünya

NETANYAHU, GELECEK HAFTA PARİS VE LONDRA'YA GİDECEK TEL AVİV (A.A)

27 Nisan 2011 21:05

-NETANYAHU, GELECEK HAFTA PARİS VE LONDRA'YA GİDECEK TEL AVİV (A.A) - 27.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki hafta Fransa ve İngiltere'de temaslarda bulunacak. İsrail radyosu, Netanyahu'nun barış süreci, Ortadoğu'daki durum ve İran'la ilgili görüşmelerde bulunacağını duyurdu. Radyo, Başbakan'a yakın kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Netanyahu'nun Avrupalı liderleri, Filistin yönetiminin önümüzdeki Eylül ayında tek yanlı devlet ilan etme planına destek vermemeleri için iknaya çalışacağını belirtti.  Netanyahu'nun bunun aksine, Avrupalı liderlerden Filistin yönetimine İsrail'le görüşme masasına dönmesi için baskı yapmalarını isteyeceğini kaydetti. -

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