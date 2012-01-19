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Dünya

Netanyahu gaz için Kıbrıs'a gidiyor

İlk kez bir İsrail başbakanı, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - İlk kez bir İsrail başbakanı, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rum kesimi liderleriyle Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz güvenliğini görüşecek. Kıbrıs'ta bir İsrail askeri hava üssü de gündemde.
 
 
İsrail Haaretz gazetesinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu 16 Şubat'ta Kıbrıs Rum kesimine tarihi bir ziyarette bulunacak.


Netanyahu, Rum kesimi ziyaretinde Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının güvenliğini masaya yatıracak. Ayrıca Türkiye ile ilişkileri bozuk olan İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'la birlikte Doğu Akdeniz'de bir güvenlik çemberi oluşturmaya çalışacak.



'İsrail Kıbrıs'ta hava üssü istiyor'


Haaretz gazetesinin haberinde, Rum medyasında son günlerde konuşulan İsrail-Rum kesimi anlaşmasına da yer verildi. İsrail ve Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bir anlaşmaya imza atıldığı belirtiliyor.


İsrail'in ayrıca bir askeri hava üssünü Kıbrıs'ta kurmak için Rum kesiminden izin istediği haberde belirtildi. Kıbrıs Rum kesimi lideri Hristofyas'ın bu konuda henüz İsrail'e bir cevap vermediği hatırlatılarak, konunun Netanyahu'nın Kıbrıs ziyareti sırasında tekrar gündeme geleceği vurgulandı.



Ana gündem gaz olacak


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi de 16 Şubat'ta Kıbrıs'a yapılacak ziyareti doğruladı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretle iki ülkenin daha yakın ilişkiler geliştirmesi hedeflendiği belirtildi.


İsrailli bir yetkili de, Netanyahu-Hristofyas görüşmesini ana konusunu Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları olduğunu söyledi.


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