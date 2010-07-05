Netanyahu Filistinliler'le doğrudan müzakere istiyor

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Ulusal Özerk Yönetimi ile (FÖY) "artık kesinlikle doğrudan müzakere gerektiğini" bildirdi.



İsrail'de kabinenin bugünkü toplantısını yöneten Netanyahu, "Filistinliler'le artık doğrudan müzakerelere girmek şart oldu" dedi.



Yarın ABD'ye gidecek olan Netanyahu, başkent Washington'da Başkan Barack Obama ile görüşürken, düşündüğü "Filistin'le doğrudan müzakere" girişimini anlatacak.



İsrail ile FÖY arasında "son ümit yaratabilecek" doğrudan müzakereler 11 yıl önce ABD Başkanı Bill Clinton'un himayesinde Maryland eyaletinde 300 yıllık tarihi mekan Çatalçiftlik (Wye Plantation) devlet malikanesinde Filistin'in büyük önderi Yaser Arafat (1929-2004) ve zamanın yeni İsrail Başbakanı, eski genelkurmay başkanı ve bugünün Savunma Bakanı Ehud Barak arasında düzenlenmişti.



1993'te tamamlanan Norveç-Oslo gizli müzekeleri temelinde geliştirilen İsrail-Filistin resmi temaslarının aslında 1999'da sona aşamaya gelinerek "Kudüs'ün nihai statüsünün belirlenmesi anlaşmasıyla bitirilmesi", eski ideal olarak kaldı.





