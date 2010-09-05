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NETANYAHU: ESKİ SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR GEREK RAMALLAH/KUDÜS (A.A)

05 Eylül 2010 17:49

-NETANYAHU: ESKİ SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR GEREK RAMALLAH/KUDÜS (A.A) - 05.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle bir barış anlaşmasının, geçmiş müzakerelerde çözümü engelleyen meselelere yeni ve yaratıcı bir yaklaşımı gerekli kıldığını söyledi. Netanyahu gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarılı olması için "17 yıllık müzakere deneyiminden dersler çıkarmalı ve yaratıcı bir şekilde düşünmeliyiz" dedi. Başbakan Netanyahu, "Pratik çözümler elde etmek için eski sorunlara yeni çözümler düşünmeliyiz. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" diye konuştu. -ABBAS-    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi faaliyetlerinin dondurulma süresinin uzatılmaması halinde barış görüşmelerinden çekileceği konusunda İsrail'i uyardığını söyledi. Abbas, Libya'da Filistin Kurtuluş Örgütü aktivistlerine yaptığı konuşmada, "Dondurma süresi bu ay sonuna kadar uzatılmazsa müzakere olmayacak" dedi ve bunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi. Filistin lideri Abbas ile Netanyahu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra perşembe günü Washington'da doğrudan barış görüşmelerini başlatmışlardı. Yahudi yerleşimleri inşa faaliyetlerinin 10 aylık dondurulma süreci 26 Eylülde sona eriyor.

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