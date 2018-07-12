Netanyahu: Esad ile sorunumuz yok

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrasında Suriye yönetimiyle ve Devlet Başkanı Beşar Esad'la 'sorunları olmadığını' söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Netanyahu, kentten ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda ''Beşar Esad yönetimiyle sorunumuz yok, Suriye'deki asıl sorun İran ile Hizbullah'' diye konuştu. İsrail Başbakanı, 'Şam'ın varolan ateşkes anlaşmalarına uyması halinde Suriye'ye müdahale etmeyecekleri' mesajını verdi.

"Geçmişte Esad yönetimiyle tek bir sorunumuz yoktu"

'Esad'ın Suriye'nin tamamında kontrolü yeniden sağlaması ve iktidarını istikrara kavuşturmasına' İsrail'in itirazı olmadığı mesajını veren Netanyahu, ama İsrail'in gerek olursa tıpkı daha önce yaptığı gibi yine sınırlarını Suriye ordusuna karşı korumak için harekete geçeceğini belirtti. Netanyahu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Geçmişte Esad yönetimiyle tek bir sorunumuz yoktu, 40 yıl boyunca Golan Tepeleri'nde tek bir mermi bile ateşlenmedi. Ben (Suriye'ye) müdahale etmeme konusunda net bir politika ortaya koydum ve müdahale de etmedik. Bu değişmedi."

Kendileri için sorun teşkil edenin IŞİD ve Hizbullah olduğunu, bu durumda da değişiklik olmadığını söyleyen Netanyahu, ''Meselenin özü, bize karşı eylemde bulunan herkese karşı eyleme geçme özgürlüğümüzü korumamızdır. İkinci olarak da İranlıların Suriye topraklarından çıkmasıdır'' dedi.

Moskova'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada İranlıların İsrail sınırını tümüyle terk etmediğini, ancak Golan sınırından onlarca kilometre geri çekildiğini söyleyen Netanyahu, ''İsrail, İran güçlerinin tümden çekilmesi politikasına sadık'' vurgusunu yaptı.

'Golan Tepelerinde ateşkes'

Haaretz gazetesine göre Netanyahu'nun son 6 ayda 3 kez bir araya geldiği Putin'le görüşmelerinde varmak istediği hedefleri şunlar:

Suriye'den İsrail'e yöneltilen füze sistemlerinin kaldırılması, İran güçlerinin çekilmesi

Suriye ile Golan Tepeleri konusunda 1974'te varılan çatışmazlık (ateşkes) anlaşmalarının korunması

İsrail'in desteklediği Golan'daki cihatçılara zarar verilmemesi.

ABD-İsrail işbirliği

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirecekleri zirveyle ilgili de konuşan İsrail Başbakanı, Washington ile tam koordinasyon halinde hareket ettiğini belirtti. Putin'le görüşmeyi ABD-Rusya zirvesinin öncesine denk getirdiklerini ifade eden Netanyahu "ABD ile tam şeffaflık içinde hareket ediyoruz'' dedi.