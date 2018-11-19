Netanyahu: Erken seçime gitmek sorumsuzluk olur

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkesinde erken seçim yapmanın ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağını belirtti. Netanyahu'nun koalisyon hükümetinin 'çatırdaması' sonra İsrail basınında 'erken seçim olabilir' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

CNN International'ın haberine göre geçtiğimiz hafta, Netanyahu'nun koalisyon kabinesinde bulunan Savunma Bakanı Avigdır Liberman'ın istifası sonucu diğer partiler de erken seçim çağrısında bulundular. Liberman 13 kasımda Filistin ile yapılan ateşkese karşı çıkmıştı. Bu ateşkes iki taraf arasında 2014'den beri çıkan en büyük çatışmayı sona erdirdi.

Liberman aynı zamanda Netanyahu'nun liderlik ettiği parti ile koalisyonda bulunan Yisrael Beiteinu partisinin lideri. Partinin genel başkanının istifa etmesi birçok kişide istifaların devamının da gelebileceği düşüncesini yarattı.

Netanyahu bu söylentilerin üzerine yaptığı açıklamada "Çok karışık bir güvenlik durumu içindeyiz. Böyle bir zamanda hükümet düşürülmez. Seçimlere gidilmez, bu sorumsuzluk olur" dedi.