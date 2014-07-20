Netanyahu, Erdoğan'ı Kerry’e şikayet etti

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gece saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı telefon görüşmesinde “Erdoğan’ın sözleri antisemitik ve soykırımın anısına hakaret içeriyor” dediğini öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan “İsrail barbarlıkta Hitler’i geçti” açıklamasında bulunmuştu. ABD Dışişleri sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın söylemleri için “Kesinlikle kırıcı ve yanlış olduğunu düşünüyoruz. Provokatif söylemlerin faydası yoktur ve ateşkese yönelik çabalardan dikkati dağıtır” demişti.