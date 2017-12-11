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Dünya

Netanyahu Elysee Saray'ında

Gülten Özbey / Paris,10 Aralık (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbaşkanı Netanyahu Elysee Saray'ında bir araya geldi

11 Aralık 2017 00:44

Gülten Özbey / Paris,10 Aralık (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbaşkanı Netanyahu Elysee Saray\'ında bir araya geldi. 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile İsrail\'in önemli müttefik bir  olduğunu İsrail\'e yapılan terör saldırılarını kınayarak başlamak istediğini söyledi. Macron, Fransa\'nın İsrail\'i ve İsrail halkını saldıran her şeyi en şiddetli ve en açık bir şekilde kınadığını, İsrail ile Filistin arasında müzakere yürütülerek barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Emmanuel Macron \"Trump\'ın Kudüs kararını onaylamıyorum ama kararı kınamak da bana düşmez\" dedi. Terörle mücadele konusunda İsrail ile beraber çalışacaklarını belirten Macron İsrail\'in güvenliğinin  önemli olduğunu söyledi. Macron Netanyahu\'ya \"Bir şans bırak ve Filistinlilere bir jest yap\" dedi. Netanyahu ise  \"Kudüs İsrail\'in başkenti ve başka hiçbir ülkenin başkenti olmamıştır. Filistinliler bunu kabul ettiği zaman barış sağlanabilir\"dedi.
\"ERDOĞAN TERÖRİSTLERE YARDIM ETTİ, MASUMLARI ÖLDÜRDÜ\"
Netanyahu, \"Erdogan, İsrail\'in çocukları öldürdüğünü söyledi, buna yorumun nedir?\" sorusunu şöyle yanıtladı:\"Erdoğan İsrail\'e saldırdı. Ülkesinde Kürt köylerini bombalayan ve gazetecileri hapseden bir liderden ders almak benim alışkanlığım değil. Erdoğan teröristlere yardım etti, masumları öldürdü. Erdoğan bana ders verecek değil. \"

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