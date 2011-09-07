Netanyahu: Doğru ve haklı yoldayız

T24 - Türkiye ilişkilerin geldiği noktayla ilgili, "bizim seçimimiz değil" diyen ve ilişkilerin düzelmesini istediklerini belirten İsrail Başbakanı ekledi: Haklı ve doğru yoldayız.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Hayfa'da Deniz Kuvvetleri kursiyerlerinin diploma töreninde konuştu.



İsrail radyosunun haberine göre, Netanyahu, "Türkiye ile olan ilişkilerde bugün gelinen nokta bizim seçimimiz değil" dedi.



Netanyahu, "Bizim Türk milletine ve Türk geleneklerine saygımız büyüktür ve ilişkilerin düzelmesini istiyoruz" diye konuştu.



Netanyahu sözlerine, "Bununla birlikte, yüksek sesle ve açıkça söylememiz gerekir ki, haklı ve doğru yolda olmamız, bizim en büyük stratejik hazinemizdir" ifadeleriyle devam etti.



Netanyahu ayrıca, Ortadoğu'nun şu anda çok fırtınalı bir dönemin içinde olduğunu belirterek, "Bu fırtınalı dönemde hangi rejimlerin batıp, hangilerinin ayakta kalacağı belli değil. Bölgeye ağır bir sis bulutu çöktü. İsrail, kendi inandığı ve haklı olduğu doğrultuda hareket etmeye devam etmelidir" dedi.







