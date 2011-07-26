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Dünya

NETANYAHU DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR TEL AVİV (A.A)

26 Temmuz 2011 15:11

-NETANYAHU DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR TEL AVİV (A.A) - 26.07.2011 - Konutta yaşanan darboğaz, kiraların ve ev fiyatlarının yüksekliği, hayat pahalılığı, doktorların aylardır ücretleri için Maliye Bakanlığı'ndan bir cevap alamaması nedeniyle protesto gösterilerinin çığ gibi büyüdüğü İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya olan desteğin de hızlı bir düşüş gösterdiği ortaya çıktı. Haaretz gazetesinin, Tel Aviv'de cumartesi gecesi, uygun ve ödenebilir konutlar için onbinlerce kişinin yürümesinin ardından, pazar günü gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, ankete katılanların yüzde 54'ünün, Netanyahu'nun iskan krizindeki tavrından hoşnut olmadığını ortaya koydu. Yüzde 32 oranındaki bir grup da Netanyahu'nun performansını olumlu karşıladığını, yüzde 14 ise bir fikri olmadığını ifade etti. İki ay kadar önce yapılan bir kamuoyu yoklamasında Netanyahu'nun hükümetteki performansını beğenenlerin oranı yüzde 51 düzeyinde idi. Aynı anket kapsamında, yüzde 87 gibi ezici bir çoğunluk da konut protestolarını ve doktorların koşullarını iyileştirmek için verdikleri mücadeleyi desteklediklerini belirtti. Ankete cevap verenlerin yüzde 81'i, iskan sorununun hükümete karşı siyasi bir protesto hareketi olmaktan çok, gerçek bir dert olarak nitelendirdi. Kamuoyu yoklamasına göre, bugün bir seçim yapılsa, Netanyahu'nun partisi Likud ile ana muhalefetteki Kadima, daha önceki kamuoyu yoklamalarında çıkaracakları 31 milletvekilliği hesabına göre 4'er sandalye kaybedecekler. Genel seçimde 13 milletvekili çıkaran, önceki kamu yoklamasında ise 6 milletvekiline kadar düşen İşçi partisi ise, 12 milletvekili çıkaracak gibi gözüküyor. Halihazırda, 120 üyeli Knesset'te (İsrail parlamentosu) Likud'un 27, Kadima'nın ise 28 üyesi bulunuyor. Koalisyon ortaklarından Şas partisi ise iki kamuoyu yoklaması arasındaki sürede sandalye sayısını 3 adet artırıyor; İşçi partisinden ayrılarak "Bağımsızlık" adıyla bir grup kuran Savunma Bakanı Ehud Barak ise, seçimde bir varlık gösteremiyor.

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