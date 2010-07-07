-NETANYAHU, CLİNTON İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 07.07.2010 - ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü. Washington'da Devlet Konukevi olarak kullanılan ''Blair House''da düzenlenen görüşmede, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi James Cunningham da hazır bulundu. Öte yandan Clinton, gün içinde İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile de telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, görüşmede Clinton ve Barak'ın, Gazze'ye girişine izin verilen mallara yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi çabaları da dahil olmak üzere mevcut gelişmeleri gözden geçirdiklerini bildirdi. Toner, görüşmede Barak'ın Clinton'a, yakında Washington'ı ziyaret etmeyi planladığını söylediğini, Clinton'ın da bunu memnuniyetle karşıladığını ilettiğini aktardı. Toner, Clinton'ın bugün Orta Doğu Dörtlüsü temsilcisi Tony Blair ile de telefonda görüşerek, İsrail'in Gazze'ye girişi yasaklı ve izinli malların listesini yayımlamasını ele aldığını belirtti. Clinton ve Blair'in, ''yeni Gazze politikasını'' uygulamak için İsrail hükümeti ve Filistin yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Toner, ''Bu yeni politikanın Gazze halkının hayat kalitesini geliştirmeye yardım ettiği gibi, İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını da ele aldığını'' belirtti. Clinton ve Blair'in görüşmede, Batı Şeria'da kurumsal reform çabaları ve devlet inşası konularında ilerleme sağlanmasına çalıştıklarını dile getirdiklerini kaydeden Toner, bir soru üzerine, İsrail hükümetinin açıkladığı yeni yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını, bunun yapıcı, olumlu ve ileriye doğru atılan büyük bir adım olduğunu, ancak uygulamanın önem taşıdığını bildirdi.