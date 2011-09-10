-Netanyahu: Büyükelçiliğe saldırı çok ciddi bir olay TEL AVİV (A.A) - 10.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'deki İsrail Büyükelçiliğine yönelik saldırının çok ciddi bir olay olduğunu belirterek, "Olaylar daha da kötü sonuçlanabilirdi. Bir felaketi önlediğimiz için çok memnunum" dedi. İsrail basınına göre, Netanyahu, dün geceyi Dışişleri Bakanlığı'nda geçirdi ve olaylar sırasında Kahire'deki binadaki mahsur kalan elçilik mensuplarıyla 3 kez haberleşti. Netanyahu, dün gece ABD Başkanı Barack Obama ile de durumla ilgili bir telefon görüşmesi yapmış ve yardım talep etmişti. Netanyahu'nun Mısır İstihbaratının Başkanı General Murad Kuvafi ile de görüşerek, büyükelçiliği korumak üzere daha fazla güvenlik görevlisi sevk edilmesini istediği kaydedildi. Ancak daha sonra, Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın "Mısırlı güvenlik güçlerinin protestocular üzerindeki kontrolü kaybettiği" görüşünden hareketle güvenlik güçlerine, elçilik çalışanlarının boşaltılması talimatını verdikleri belirtildi. Bu doğrultuda İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Kahire havalimanına gönderilmiş ve aileleriyle birlikte 80 elçilik çalışanı saat 04.40'da havalimanından hareket etmişti. Mısır'daki elçilik görevlilerini taşıyan uçağın saat 05.30'da Tel Aviv'in Ben Gurion havalimanına indiği bildirilmişti. İsrail, Mısır Büyükelçiliği'nde geride bir tek diplomat bıraktı. Söz konusu diplomatın "konsolos" olduğu ve büyükelçiliğin durumuyla ilgili karar verilinceye kadar Mısır'da kalacağı bildirildi. -Büyükelçilik korumalarını Mısır komandoları kurtardı- Öte yandan ordu radyosu, büyükelçilik içinde mahsur kalan 6 korumanın, olaylar sırasında Mısır komandoları tarafından, herhangi bir zarar görmeden kurtarıldıklarını haber verdi. Radyo, İsrailli güvenlik görevlilerinin yine Mısırlı güvenlik güçleri tarafından Kahire havalimanına kadar getirildiklerini ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin bir uçağına bindirildikten sonra İsrail'e indiklerini duyurdu. Üst düzey bir İsrailli yetkili ise Haaretz gazetesine açıklamasında, olayları kınarken, Mısır Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı "diplomatik kuralların çok vahim ihlali" olarak nitelendirdi; "İsrail ile Mısır arasındaki barışçıl ilişkilere vurulmuş bir darbe" olarak değerlendirdi. İsrail'in Kahire'deki Büyükelçiliği önünde bir ay içinde ikinci kez meydana gelen olaylarla ilgili olarak, Savunma Bakanı Ehud Barak da yazılı bir açıklama yaparak, Amerikalı mevkidaşı Leon Panetta ile görüştüğünü ve elçiliğin korunması için elinden geleni yapmasını istediğini ifade etti.