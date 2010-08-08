Netanyahu: BM'nin komisyonuna güveniyorum

T24 - Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskını soruşturacak olan BM'nin 4 uzmandan oluşan soruşturma komisyonuna güvendiğini söyledi.





Başbakanlık makamından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Bakanlar Kurulu toplantısında, ''(BM'nin) komisyonunun, Cenevre'de kurulan İsrail karşıtı bir kurum tarafından oluşturulan komisyonun aksine, uluslararası kamuoyunu iyi istikamete yönlendireceğini düşünüyorum'' dediği belirtildi.





Bu ifadesiyle Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nin Mavi Marmara gemisine baskınıyla ilgili kurduğu komisyona atıfta bulunan Netanyahu ayrıca, Joseph Ciechanover'in BM komisyonuna İsrail temsilcisi olarak atandığını doğruladı. Netanyahu'nun, ''Bu panel İsrail ve Türk iç komisyonlarının raporlarını alacak ve gelecek için tavsiyelerde bulunacak'' ifadesine yer verdiği belirtildi.