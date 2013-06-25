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Dünya

Netanyahu: Bize saldıran herkes vurulacak

Başbakan Binyamin Netanyahu, bu yıl ölen babası Prof. Benzion Netanyahu'nun adının verildiği okulu ziyaretinde, bugün Gazze'ye düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu

25 Haziran 2013 10:30

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den fırlatılan 4 rokete 7 füzeyle karşılık verilmesini değerlendirdi. Netanyahu, "Politikam, bize saldırmak isteyen herkesi, damlama olmadan, biriktirme olmadan vurmak. Bize yakın uzak tüm tehditlere karşı yapacağımız şey budur" ifadelerini kullandı
 
Netanyahu, ''Dün toplumunuzun üzerine roket atıldı ve hemen buna yanıt verdik" dedi.

Netanyahu, "Politikam, bize saldırmak isteyen herkesi, damlama olmadan, biriktirme olmadan vurmak. Bize yakın uzak tüm tehditlere karşı yapacağımız şey budur" ifadelerini kullandı.

Babasının kendisine miras bıraktığı Yahudi felsefesini açıklayan Netanyahu, "Babamın inandığı ve benim inandığım ilk şey, Yahudilerin kendi kendilerini korumaya muktedir olmaları ve kendilerine saldırmayı deneyenlere karşı kararlı olmalılarıdır" dedi.

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