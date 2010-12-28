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Dünya

NETANYAHU: BİZ ÖZÜR DİLEMEK İSTEMİYORUZ   KUDÜS (A.A)

28 Aralık 2010 02:06

-NETANYAHU: BİZ ÖZÜR DİLEMEK İSTEMİYORUZ   KUDÜS (A.A) - 27.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara baskınından dolayı Türkiye'den özür dilemek istemediklerini, baskına katılan askerlerini korumak istediklerini, görüş ayrılığını giderecek bir formül bulunması için de çaba gösterdiklerini söyledi.  Netanyahu, Channel 10 televizyonundaki söyleşisinde, ''Onlar (Türkiye) bizden özür istiyor ancak biz elbette, özür dilemek istemiyoruz. Biz, can kayıpları ve benzerlerinden ötürü, daha önce de yaptığımız gibi, üzüntülerimizi bildirmeye hazırız'' dedi.  Netanyahu, bu baskına katılan İsrail askerlerini ve komutanlarını korumanın birincil derecede önemli olduğunu, bu çerçevede ''askerlerin baskın sırasında taammüden değil, kendilerini koruma çerçevesinde hareket ettiklerinin'' Türkiye tarafından kabul edilmesine önem verdiklerini ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, bunun nedenini açıklarken de baskına katılan askerlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalarını istemediklerini, bu çerçevede askerleri korumalarının önemli olduğunu vurguladı.  Türkiye'nin özür beklentisi, kendilerinin ise bunu istememesi sorununu çözecek bir formüle henüz ulaşılmamış olduğunu kaydeden Netanyahu, ''Bir kurtarıcı formülün hala bulunmamış olduğunu söylemekten ötürü üzgünüm. Bunun için hala çaba gösteriyoruz ancak bu soruna ilişkin kamuoyuna açık demeçlerin de bir yardımı olmaz'' diye konuştu. 

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