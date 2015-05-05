Netanyahu bir parti ile daha anlaştı



İsrail'deki hükümet kurma süresinin dolmasına kısa süre kala Başbakan Benyamin Netanyahu bir parti ile daha koalisyon anlaşması imzaladı.

Likud parti merkezinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun aşırı tutucu Şas Partisi ile anlaştığı belirtildi. Böylece koalisyon hükümetinin 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 53'e çıktı.

Başbakan Netanyahu daha önce de aşırı dinci Birleşik Tora Yahudiliği ve sosyal muhafazakâr Kulanu ile koalisyon anlaşmasına varmıştı. Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman partisinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı.

Koalisyon hükümetinin yarınki Çarşamba gününe kadar kurulmuş olması gerekiyor.