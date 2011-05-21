-NETANYAHU BEYAZ SARAY'DA WASHINGTON (A.A) - 20.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Beyaz Saray'da yapılan görüşme sonrasında Obama ve Netanyahu kameralar karşısında açıklama yaptı. Görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Obama, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a reformlar yapması yönünde baskı uygulamak için attıkları önemli adımlar konusunda Netanyahu'ya ayrıntılı bilgi verdiğini anlattı. İran'ın nükleer silah edinmesine yönelik iki ülkenin kaygılarının da devam ettiğini hatırlatan Obama, İsrail-Filistin sorunun çözümü konusunu görüştüklerini ifade ederek, bu noktada dünkü konuşmasında açıkladığı ilkeleri tekrarladığını kaydetti. Sorunun çözümünde ''Nihai hedefin, güvenli bir İsrail devleti ile barış ve güvenlik içinde, etkili ve işleyen bir Filistin devletinin yan yana yaşaması olduğunu'' vurgulayan Obama, sorunun çözümü yolunda, formülasyon ve dil konusunda İsrail ile ABD arasında bazı farklılıklar bulunduğunu ama bunun dostlar arasında olabileceğini belirtti. Obama, ''Ancak tam görüş birliği içinde olduğumuz konu şu ki nihai çözümün ancak İsrail'in tehditlere karşı kendini savunmasına imkan sağlaması halinde, gerçek barışa ulaşılabilir'' diyerek, İsrail'in kendini barış ve barış güvende hissedebileceği bir çözüme ulaşılabileceğine inandığını söyledi. Hamas'ı kastederek, ''İsrail'den kendisini tanımayan bir tarafla müzakerede bulunmasını beklenmesinin çok zor olduğuna'' dikkati çeken Obama, bu nedenle Filistinlilerin ''El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşma konusunda bazı çok zor sorulara yanıt vermek zorunda'' olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Obama, Netanyahu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD ile İsrail arasında olağanüstü bir bağ bulunduğunu da sözlerine ekledi. -''1967 SINIRLARI KABUL EDİLEMEZ''- İsrail olarak kalıcı barış istediklerini belirten Netanyahu, ''İkimiz de şu noktada mutabıkız ki: İlüzyonlara dayanan bir barış, eninde sonunda Ortadoğu gerçekliğinin kayalarına çarpacaktır'' dedi. İsrail'in barış için bazı cömert tavizlere hazır olduğunu ama sorunun çözümü için 1967 sınırlarına dönemeyeceklerini, bu sınırların savunulamaz olduğunu vurgulayan Netanyahu, o tarihten bu yana nüfus gibi bazı konularda değişiklikler olduğunu kaydetti. Netanyahu, ''1967'den önce İsrail'in genişliği 9 mildi ve bu sınırlar barışın sınırları değildi, tekrarlanan savaşların sınırlarıydı. Çünkü İsrail'e saldırmak onlara çok çekici geliyordu. Dolayısıyla bu savunulamaz sınırlara geri dönemeyiz. Ürdün sınırları boyunca askeri varlığımız olmak zorunda'' dedi. İsrail'in Hamas tarafından desteklenen bir Filistin hükümetiyle müzakere edemeyeceğini ifade eden Netanyahu, bu noktada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın müzakerelere devam etme veya Hamas'la anlaşmasını muhafaza etme noktasında tercih yapması gerektiğini söyledi. Netanyahu, Filistinli mülteciler sorununun da İsrail sınırları içinde değil, bir Filistin devletinin bağlamında çözülmesi gerektiğini savundu. Obama dün yaptığı Ortadoğu'ya yönelik konuşmasında, İsrail-Filistin sorununun çözümü için 1967 sınırlarına geri dönülmesi önerisinde bulunmuştu.