Netanyahu, Berlusconi'yi ağlattı

T24 -

İtalya Başbakanı İsrail ve Batı Şeria'yı kapsayan 3 günlük ziyaretinin son gününde İsrail Parlamentosu'na hitap etti.Berlusconi'den önce kürsüye İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu çıktı ve yaptığı konuşma, Berlusconi'nin duygulanmasına ve ağlamasına neden oldu.Netanyahu Silvio Berlusconi'nin annesinin, Yahudi bir genç kızı Alman polisinin elinden kurtarmaya çalışmasını şöyle anlattı:"8 aylık hamile İtalyan kadın, Alman polisiyle Yahudi kızın arasında durdu ve korkusuzca polise kafa tuttu: 'Beni öldürebilirsiniz ama bu trendeki insanların yüzlerine bakın. Onlar sizin buradan sağ çıkmanıza izin vermez.' bu cesur kadının adı Rosa'ydı ve onun oğullarından biri bugün İtalya'nın Başbakanı Silvi Berlusconi."İtalya Başbakanı ise annesinin ölümünün ikinci yılında gelen bu jest karşısında gözyaşlarını tutamadı.Berlusconi de parlamentodaki konuşmasına Netanyahu'ya teşekkür ederek başladı ve İran konusunda 'İsrail'in yanındayız' mesajını verdi.Berlusconi daha sonra Batı Şeria'ya geçti ve Beytüllahim'de Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü, ardından da ikili kameraların karşısına geçti.İtalyan lider burada, "Soykırım kurbanları için ağlamak kadar, Gazze'deki kurbanlar için de ağlamak gerekir" dedi.Berlusconi'nin bu sözleri İtalya Başbakanı'nın sıcak karşılandığı İsrail'den tepki alabileceği yorumlarına neden oldu.