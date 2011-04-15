-NETANYAHU BARIŞ İSTEMİŞ KUDÜS (A.A) - 15.04.2011 - Wikileaks'te yayımlanan Amerikan diplomatik yazışmalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 2008'de Filistinlilerle barış istediği belirtildi. Yediot Aharonot gazetesinde Wikileaks belgelerine dayanılarak yayımlanan haberde, Netanyahu'nun 2008'de, seçimlere 3 ay kala ABD'de Filistinliler ile barış yapma kapasitesini dile getirdiği kaydedildi. Haberde Amerikan Büyükelçisi James B. Cunningham'ın, ''Likud lideri, seçimlere 3 ay kala her türlü barış anlaşmasına ulaşmak için sağın üçte ikisini seferber edebilirim'' dediği yer alıyor. Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin diplomatik telgrafında yazanlara göre Netanyahu, ''Eğer Başkan (Barack) Obama benimle çalışmak isterse, barış sürecinde gerçek bir ilerleme sağlayabiliriz'' diyor ve bizzat tavizler verebileceğini, sonuca ulaşılabileceğini söylüyor. Aynı belgelere göre Netanyahu, seçimleri kazanması halinde bir ulusal birlik hükümeti kuracağını söylüyor, ancak bunun gerçekte hiç olmadığı belirtiliyor. İsrail-Filistin barış müzakereleri Eylül 2010'den beri kesik bulunuyor.