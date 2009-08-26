Netanyahu 'barış' için Avrupa turuna çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'da barışı çabalarını canlandırmak için 4 günlük Avrupa turuna çıktı. Netanyahu ziyaretinin ilk durağı İngiltere'de Başbakan Gordon Brown ile görüştü. İsrail Başbakanı, ABD'nin Ortadoğu temsilcisi George Mitchell'le de bugün bir görüşme yapacak.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili anlaşmazlığın giderilmesi konusunda ABD ile ilerleme kaydedildiğini belirtti.



Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell ile Londra'da bir araya gelmesinden önce yaptığı açıklamada, kendilerinin, yerleşim birimi inşasına sınırlı olarak devam edilmesine imkan veren, aynı zamanda da Filistinlilerle barış görüşmelerinin yeniden başlamasını öngören bir anlaşma istediklerini söyledi.



Mitchell'le görüşmeye geçmeden önce konuşan Netanyahu, "İlerleme kaydediyoruz. Hükümetim, hem sözle, hem yaptığı işlerle ileriye doğru adımlar atmıştır" dedi.



Netanyahu, barış görüşmelerinin "kısa sürede" yeniden başlayacağını umduğunu da ifade etti. İsrail Başbakanı dün geldiği İngiltere'de Britanya Başbakanı Gordon Brown ile bir araya gelmişti.



Netanyahu görüşmeden sonraki açıklamasında, sonu gerçek bir barışa varacak barış sürecini ilerletmek için çalışma konusunda güvence vermişti.

