-NETANYAHU, BAN İLE GÖRÜŞECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile Washington'da biraraya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile de New York'ta görüşeceği bildirildi. BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, Genel Sekreter Ban Ki-mun ile Netanyahu'nun yerel saatle 15.00'de (TSİ 22.00) biraraya geleceklerini söyledi. Netanyahu'nun BM'ye gelişi, 9 Türkün hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin 1 Haziranda kabul ettiği, uluslararası standartlara uygun "acil, tarafsız, güvenilir ve şeffaf soruşturma açılmasını" isteyen başkanlık bildirisi kapsamında önem taşıyor. Türkiye, saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istiyor.