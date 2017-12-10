Netanyahu, Avrupa'yı ikiyüzlü olmakla suçladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını eleştiren Avrupa ülkelerini iki yüzlü davranmakla suçladı.

Fransa'nın başkenti Paris ve Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etmek için ülkeden ayrılmadan önce açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Avrupa'ya saygı duymakla birlikte onlardan gelen bir çifte standardı kabul etmeye hazır değilim. (Avrupa'dan) Başkan Trump'ın tarihi açıklamasını eleştiren sesler duyarken İsrail'e atılan roketleri ya da İsrail'e karşı yapılan korkunç kışkırtmaları kınayan açıklamalar duymadım." diye konuştu.

"Bu iki yüzlülüğü kabul etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Netanyahu, ziyareti esnasında "İsrail hakkındaki doğruları korkmadan ve başı dik şekilde muhataplarına sunacağını" belirtti.

Fransa ve Avrupa Birliği, Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı çıkıyor.

Paris ziyareti esnasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek olan Netanyahu, Brüksel'de de Avrupalı dışişleri bakanlarıyla görüşmelerde bulunacak.