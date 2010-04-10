Netanyahu ABD'deki zirveye neden katılmadı?

T24 - İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Washington’daki nükleer zirveye katılmaktan son anda vazgeçmesi hakkında çeşitli gerekçeler ortaya ayıldı.



Yorumlara göre iptalin ardında şu iki gerekçeden biri var:



1- Netanyahu, Türkiye ve Mısır liderliğindeki 8-9 İslam ülkesinin, İsrail’in nükleer silahlarını gündeme getireceği istihbaratını aldı.



2- Yahudi yerleşimleri konusunda hâlâ adım atmadığı için Obama Yönetimi’nden bir ‘fırça’ daha yemek istemedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD’nin evsahipliğinde pazartesi günü başlayacak olan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil 47 liderin katılması planlanan Washington’daki Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne gitmekten neden son anda vazgeçtiği tartışılıyor.



Haaretz Gazetesi’nin haberine göre Netanyahu, Türkiye ve Mısır’ın liderlik ettiği 8-9 İslam ülkesinin, İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) imzalaması konusunu zirvede gündeme getireceği bilgisini alınca ziyareti iptal etti. İsrailli üst düzey bir yetkili “Bazı devletler İsrail’i yerden yere vurmak için durumu suistimal etme niyetinde” dedi.



İsrail 200 kadar atom bombasıyla Ortadoğu’nun tek nükleer gücü olsa da, Tel Aviv resmi açıklama yapmıyor. Araplar da dahil 189 ülke NPT’nin imzacıları arasında. İsrail, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore ise imzacı olmadıkları için tesislerini uluslararası denetime açmak zorunda değiller.





Ankara kısmen doğruladı



Reuters’e göre Türk Dışişleri de, nükleer silahların teröristlerin eline geçme riskinin tartışılacağı zirvede İsrail’i gündeme getireceğini doğruladı. Açıklamada, Mısır ile ortak bir girişimin söz konusu olmadığı belirtilse de, “Türkiye, bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail’in de nükleer silahsız olmasını savunmaktadır ve bu görüşü zirvede de dile getirecektir” dendi.



Yedioth Aharanot, İslam ülkelerinin olası girişimini İsrail’e “zirve organizatörlerinin” sızdırdığını öne sürdü. İsrail delegasyonunun başında İstihbarat Bakanı Dan Meridor bulunacak. ABD kararı saygıyla karşıladığını bildirdi.



Zirvede sadece 9 lider ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Netanyahu, bu isimlerden biri değildi. Politico’ya göre iptalin asıl nedeni, Netanyahu’nun, görüşeceği ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın hışmına uğramak istememesi. Netanyahu geçen ay Washington’a yaptığı ziyarette, Doğu Kudüs’teki yerleşim inşaatlarını durdurmadığı için Obama’nın sert eleştirilerine maruz kalmıştı.





