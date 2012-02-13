Netanyahu: Abbas, barışa sırtını dönüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "barışa sırtını döndüğünü" öne sürdü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Abbas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmaya cevaben yayımladığı açıklamada, Abbas'ı sert bir dille eleştirdi.

Netanyahu, Abbas'ı Hamas'a yürekten bağlı olmak ve İran'ı etkin bir şekilde sahiplenmekle suçladı.

Abbas, Arap Birliği toplantısında, Netanyahu'nun tüm Yahudi yerleşim inşaatlarını durdurmaması ve müzakerelerin 1967 sınırları temelinde yürütülmesini kabul etmemesi halinde Filistin'in BM'de bağımsız bir devlet olarak tanınması kampanyasını yeniden başlatacağını söylemişti.