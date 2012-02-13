T24 LogoT24 Logo
Dünya

Netanyahu: Abbas, barışa sırtını dönüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mahmud Abbas'ın Hamas'a olan bağlılığını eleştirdi...

13 Şubat 2012 03:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "barışa sırtını döndüğünü" öne sürdü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Abbas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmaya cevaben yayımladığı açıklamada, Abbas'ı sert bir dille eleştirdi.

Netanyahu, Abbas'ı Hamas'a yürekten bağlı olmak ve İran'ı etkin bir şekilde sahiplenmekle suçladı.

Abbas, Arap Birliği toplantısında, Netanyahu'nun tüm Yahudi yerleşim inşaatlarını durdurmaması ve müzakerelerin 1967 sınırları temelinde yürütülmesini kabul etmemesi halinde Filistin'in BM'de bağımsız bir devlet olarak tanınması kampanyasını yeniden başlatacağını söylemişti.

 

 

ETİKETLER

Netanyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24