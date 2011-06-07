-NETANYAHU: "SURİYE DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRMEYE ÇABALIYOR" TEL AVİV (A.A) - 06.06.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'yi, ülkedeki protestolara karşı uyguladığı kanlı müdahalesinden dikkati başka yöne çevirmek amacıyla, İsrail'le sınırlarındaki gerilimi alevlendirmeye çalışmakla suçladı. İsrail ile Suriye sınırında dün meydana gelen ve 1967 yılı 6 Gün Savaşları'nın yıldönümü nedeniyle, sınırdan İsrail tarafında geçme teşebbüsünde bulunan Filistinli protestocuların üzerine İsrail askerlerince açılan ateşte, Suriye kaynaklarına göre 23 kişi hayatını kaybetmişti. Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, sınırdaki olaylara değinirken, Suriye hükümetinin, bu olayların meydana gelmesini önlemek için ağırlığını kullanmadığını, Filistinli mültecilerin sınırlara kadar varmasına izin verdiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı, "Bu, Suriye'de olan bitenler, özellikle Hama kentinde meydana gelen ağır olaylar nedeniyle uluslararası dikkati başka yöne çevirmeye yönelik bir çabadan başka şey değildir" ifadelerini kullandı. Netanyahu, olayların 1967 sınırları ile de bir ilgisi bulunmadığını ve Filistinli bu mültecilerin İsrail'in varlığı ile problemleri olduğunu da kaydetti. Olayların öncesinde komşu ülkeleri uyardıklarını hatırlatan Netanyahu, İsrail ordusunun protestoculara karşı uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılık verdiğini belirtti; silahların, tüm seçenekler tüketildikten sonra en son çare olarak ateşlendiğini de savundu. Netanyahu, Nakba ve Naksa olaylarının merkezinde yer alan Filistinli mülteciler konusuyla ilgili olarak da, "1948'de hemen hemen aynı ölçekte iki büyük mülteci sorunu ortaya çıktığını" belirtirken, birincisinin İsrail'in devlet olmasıyla ortaya çıkan Filistinli mültecileri, ikinci olarak da Arap ülkelerinden kaçan Yahudi mültecileri dile getirdi. İsrail Başbakanı, "Küçük bir ülke olan İsrail'in kenti mültecilerini içine aldığını, ancak büyük Arap dünyasının ise bunu yapmadığını" ifade etti. (