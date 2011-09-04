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Dünya

Netanyahu: "Özür dilememize gerek yok" TEL AVİV (A.A)

04 Eylül 2011 16:50

-Netanyahu: "Özür dilememize gerek yok" TEL AVİV (A.A) - 04.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara olayı nedeniyle Türkiye'den özür dilemelerine gerek olmadığını söyledi. Netanyahu, haftalık olağan Bakanlar Kurulu'nun açılışında yaptığı kısa konuşmada, hafta sonunda yayımlanan BM Komisyonu'nun raporuna değinerek, raporun, "Mavi Marmara gemisindeki olaylarla ilgili olarak, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına göre davrandığını tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlediğini" öne sürdü. "Komisyon, bizim başından beri söylediğimiz, İsrail'in kendisini savunma temel hakkına sahip olduğu kararına varmıştır. Deniz komandolarının İHH eylemcilerinin saldırısına karşı kendilerini savundukları gerçeği karşısında, özür dilememize gerek yoktur" diyen İsrail Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sivil insanlarımıza karşı 10 binden fazla füze, roket ve havan atan terör örgütü Hamas'a silah kaçırılmasını önlemek amacıyla hareket ettiğimiz gerçeği karşısında; halkımızı, çocuklarımızı ve (güneydeki) toplumlarımızı savunmak amacıyla hareket ettiğimiz için özür dilememiz gerekmez." Netanyahu, deniz komandolarına da "Sizi her yerde ve her forumda savunacağız" diye seslendi. Konuşmasında, "Olayda hayatını kaybedenler için İsrail'in üzüntülerini bir kez daha yineliyorum" diyen Netanyahu, Türkiye ile ilişkilere de değinerek, "Türkiye ile anlaşmazlığın üstesinden gelinmesi için bir yol bulunacağını umuyorum. İsrail geçmişte olduğu gibi şimdi de Türkiye ile ilişkilerinin kötüye gitmesini asla arzu etmemektedir" dedi.

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