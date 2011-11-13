-Netanyahu: "İran durdurulmalı" TEL AVİV (A.A) - 13.11.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun, İran'ın nükleer silahlarla donanması konusundaki yarışını durdurması gerektiğini söyledi. Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) son raporuna değinerek, raporun dünyanın önde gelen ülkeleri ve İsrail'in, "İran'ın sistematik olarak nükleer silah geliştirdiği" yolundaki iddialarını güçlendiren kapsamlı bir belge olduğunu belirtti ve dünyadaki sorumlu her hükümetin, UAEK'nın raporundan bariz sonuçlar çıkarma ihtiyacında olduğunu ifade etti. Binyamin Netanyahu, "uluslararası toplum, İran'ın, tüm dünya barışını tehlikeye atacak ve kendisini nükleer silahlarla donatma yolundaki yarışını durdurmalıdır" dedi.