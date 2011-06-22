-NETANYAHU "DOSTLUK RUHUNUN CANLANDIRILMASINI" İSTEDİ ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AK Parti'nin seçim başarısından dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği şahsi kutlama mektubunda, iki ülke arasındaki dostluk ruhunun yeniden canlandırılmasını istedi. İsrail'in Haaretz gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve diplomatik çatlağın giderilmesi arzusunda olduğunu ifade etti. Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayanılarak verilen habere göre, mektup, üzerinde yapılan dikkatli değerlendirmelerin ardından birkaç gün önce gönderildi. Netanyahu'nun, "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini" ve "geçmişte olduğu gibi iki ülke arasında iyi ilişkileri istediğini" ifade ettiği kaydedilerek, şöyle dediği belirtildi: "İşbirliğimizin yeniden kurulması ve halklarımız arasındaki ilişkileri birçok kuşaktır karakterize eden dostluk ruhunun yeniden oluşturulması umuduyla hükümetim, ülkelerimiz arasında varolan tüm önemli sorunlara bir çözüm bulunması konusunda yeni Türk hükümeti ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaktır."