-NETANYAHU: "BUNUN İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞMESİNE GİRİŞ OLACAĞINA EMİNİM" HAYFA (A.A) - 03.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin İsrail'deki yangında verdiği destek konusunda, "bunun, iki ülke ilişkilerinin iyileşmesine bir giriş olacağına emin olduğunu söylediğini" ifade etti. İsrail kabinesinin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Netanyahu, toplantı sırasında da, sonraki açıklamalarında da Türkiye'nin desteğini özellikle vurguladı ve teşekkür etti. Netanyahu, "bunun, uluslararası yardım çağrımıza verilen eşsiz karşılığı sembolize ettiğini düşünüyorum" diye konuştu. Netanyahu, Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşme için, "Erdoğan'a, şu andaki bu önemli çabalar için müteşekkir olduğumuzu ve bunun, iki ülke ilişkilerinin iyileşmesine bir giriş olacağına emin olduğumu söyledim" dedi.