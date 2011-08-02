Netanyahu, '1967 sınırları'nı kabul etti mi?

T24 - İsrail'in Kanal 2 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 1967 ateşkes sınır hatlarını esas alarak, Filistinlilerle barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını kabul ettiğini öne sürdü.







Kanal 2 televizyonu, bunun Netanyahu için önemli bir değişiklik işareti anlamına geldiğini ifade etti.



Haber, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkiliye atfen verilirken, söz konusu yetkilinin, "Başbakanın ateşkes hattını müzakereler için şimdi bir başlangıç noktası olarak kabul etmeye razı olduğunu" doğrulamadığı ifade edildi. Ancak aynı yetkilinin, ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilen teklif doğrultusunda, İsrail'in barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik yeni formülleri denemeye hazır olduğunu söylediği vurgulandı.



Barack Obama'nın "1967 sınırlarına dönülmeli" açıklamasının ardından Obama, büyük bir İsrail lobisi baskısına maruz kalırken İsrail'den de sert açıklamalarla tepki almış ve Netanyahu, "1967 sınırları mümkün değil. Sınır güvenliğimizi sağlamak zorundayız" açıklaması yapmıştı.

"Barış için razıyız"



İsrailli yetkili, "Biz, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çerçevesinde, İsrail için zor olacak unsurları içeren bir teklifi kabul etmeye hazırız" dedi.



İsrailli yetkili, bunun kabul edilmesinin nedeninin de kısmen, İsrail'in eylül ayında tam üyelik için BM'ye başvurmaya hazırlanan Filistinlilerin bu girişimini önleme arzusu olduğunu vurguladı.



Filistinli yetkililerse İsrail tarafından bu konuda kendilerine herhangi bir öneri gelmediğini ifade ettiler.

İsrail Radyosu: 1967 sınırlarına geri çekilme söz konusu değil



İsrail radyosu ise İsrail ve ABD arasında oluşturulan mutabakat metni uyarınca toprak anlamında 1967 öncesi sınırlara geri çekilmenin söz konusu olmayacağını ve o tarihten bu yana bölgede meydana gelmiş nüfus değişimlerinin dikkate alınacağını belirtti.



Radyo, ortaya çıkan bu yeni diplomatik hareketliliğin, Filistinlilerin eylül ayında devlet olarak tanınma için Birleşmiş Milletler'e başvuru yapmaları beklentisi karşısında, dondurulmuş görüşmelerin yeniden başlatılması çabaları çerçevesinde ortaya çıktığını vurguladı.





