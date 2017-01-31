Netahyahu: İran'ın füze denemesi yanıtsız kalmamalı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı füze denemesi yaparak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

Netanyahu Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede İran'a yaptırımların yenilenmesini gündeme getireceğini söyledi.

İran, 2015'te nükleer programıyla ilgili yaptırımların hafifletilmesinden sonra bazı füze denemeleri yaptı.

Ancak İsrail Başbakanı'nın sözünü ettiği füze denemesinin niteliği ve bunun BM kararlarına aykırı olup olmadığı bilinmiyor.

BM Güvenlik Konseyi, 2010'da İran'ın nükleer başlık takılabilecek balistik füzelerle ilgili tüm faaliyetlerini yasaklamıştı. Ancak bu karar, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'yla varılan uzlaşma sonucu kaldırılmıştı.

Bunun yerine, İran'a nükleer başlık takılabilen balistik füzelerle ilgili faaliyetlere girişmemesi yönünde "çağrı" yapılan bir karar alınmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın füze denemesiyle ilgili olarak bugün toplanacak. Toplantı çağrısı ABD tarafından yapıldı.

Netanyahu, Facebook'tan yayımladığı mesajında "İran'ın saldırganlığı cevapsız kalmamalı" dedi.

Netanyahu, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında bu ülkeye yıllardır uygulanan yaptırımların hafifletilmesini öngören anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı.

İran geçmişte, İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, füze denemesiyle ilgili sorulara, "Füze meselesi, nükleer anlaşmanın kapsamında değil" dedi.

İran nükleer programının elektrik üretme amaçlı olduğunu söylüyor.

Bazı Batılı ülkeler ise İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını savunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, füze denemesinin araştırıldığı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, füzenin deneme sırasında hedefine ulaşamadan infilak ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ı füze denemesi yaparak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.