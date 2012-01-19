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Dünya

Netahyahu Hollanda'da protesto edildi LAHEY (A.A)

19 Ocak 2012 16:59

-Netahyahu Hollanda'da protesto edildi LAHEY (A.A) - 19.01.2012 - Hollanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protestoyla karşılaştı. Lahey'deki parlamento binasında Hollanda Meclis ve Senato Başkanlarıyla bir araya gelen Netanyahu'yu dışarıda toplanan Filistinliler protesto etti. "Filistin Evi" tarafından düzenlenen ve meclis önünde gerçekleşen gösteriye Hollandalılar da destek verdi. "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" sloganları eşliğinde Netanyahu'nun ziyaretine tepkilerini ortaya koyan göstericiler, Hollanda devletine İsrail politikalarını desteklemekten vazgeçmesi çağrısında bulundu. Göstericilerin Filistin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı taşıdıkları da gözlendi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, parlamentonun önündeki bazı yolları kapattı. Bu arada göstericilerin tam karşısında iki kişinin İsrail bayrağını açması kısa süreli gerginliğe yol açtı, ancak güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.   Hollanda hükümetinin İsrail Başbakanı'nı kabul etmesinin üzücü olduğunu ifade eden "Filistin Evi" yetkilileri, Netanyahu'nun uluslararası anlaşmaları ihlal eden bir hükümetin başbakanı olduğunu dile getirdi. Gazze'nin işgalinin devam ettiğini ve oradaki halkın dünyayla iletişimin olmadığına işaret eden yetkililer, İsrail'de bir Apartheid rejiminin inşa edildiğine dikkat çekti. İsrail'in işgal politikalarını protesto etmek için bir araya geldiklerini belirten Yeşil Sol Partisi eski milletvekili Mohammed Rabbae ise, Hollanda hükümetine "İsrail'e verdiği destekten vazgeçmesi" çağrısında bulundu. İsrail'in, Filistin'de devam eden yerleşim yeri inşasına sona vermesi gerektiğine dikkat çeken Rabbae, "Hollanda hükümetinden İsrail politikalarına verdiği desteği çekmesini istiyorum, ama bu konuda çok da iyimser değilim. Bu hükümetten çok beklentim yok" diye konuştu.

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