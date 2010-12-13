-NET SERMAYE GİRİŞİ, 34 MİLYAR 427 MİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Türkiye'ye 2010 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, geçen yılın aynı dönemine göre 6,66 kat artarak, 34 milyar 427 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2010 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 10 ayda, turizm gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında azalarak, 18 milyar 69 milyon dolara gerilediği, turizm giderlerinin ise yüzde 17,6 oranında yükselerek 3 milyar 887 milyon dolara ulaştığı gözlemlendi. Bunun sonucunda, ocak-ekim dönemi net turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 azalarak 14 milyar 182 milyon dolar oldu. Geçen yılın 10 aylık döneminde toplam 15 milyar 37 milyon dolar fazla veren Hizmetler Dengesi kalemi, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 18,3 azalışla 12 milyar 291 milyon dolar fazla verdi. Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemi, 2009 yılının Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 7 azalarak 2010 yılının aynı döneminde 6 milyar 461 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 2 milyar 266 milyon dolar, 500 milyon dolar ve 3 milyar 591 milyon dolar oldu. -SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI- Finans hesaplarında 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 169 milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 34 milyar 427 milyon dolar tutarında net sermaye girişi gözlendi. Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 7 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşmişken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,9 azalışla 5 milyar 884 milyon dolar oldu. Doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın 10 ayında gerçekleşen net sermaye girişi, 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 25,8 azalarak, 4 milyar 592 milyon dolara indi. 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde 727 milyon dolar net sermaye girişi olan portföy yatırımlarında 2010 yılının aynı döneminde 15 milyar 438 milyon dolar tutarı net giriş gerçekleşti. Bu arada, kaynağı belirsiz para giriş-çıkışını içeren net hata noksan kaleminde, Ekim ayında 649 milyon dolar para çıkışı, ocak-ekim döneminde ise 1 milyar 296 milyon dolar para girişi yaşandı. 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde kaynağı belirsiz para girişi 4 milyar 30 milyon dolar idi. -TABLO- Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler, 2010 yılı Ekim ayı, geçen yıl ve bu yıl Ocak-Ekim dönemi itibariyle şöyle: (Milyon Dolar) . 2010 2010 2009 . Ekim Ocak-Ekim Ocak-Ekim . ------- ---------- ----------- CARİ İŞLEMLER HESABI -3.677 -35.723 -9.199 -DIŞ TİCARET DENGESİ -5.009 -42.660 -18.819 . TOPLAM MAL İHRACATI 11.452 98.496 89.397 . TOPLAM MAL İTHALATI -16.461 -141.156 -108.216 . GENEL MAL TİCARETİ -4.660 -42.003 -21.058 . İHRACAT FOB 11.304 96.191 83.185 . BAVUL TİCARETİ 470 4.252 3.975 . İTHALAT CIF -17.310 -147.821 -113.292 . PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -365 -287 2.527 -HİZMET DENGESİ (NET) 1.994 12.291 15.037 . TAŞIMACILIK 96 208 1.046 . TURİZM 2.101 14.182 15.397 . İNŞAAT HİZMETLERİ 26 621 846 . SİGORTA HİZMETLERİ -45 -398 -404 . FİNANSAL HİZMETLER -27 -220 -284 -GELİR DENGESİ (NET) -839 -6.461 -6.950 . YATIRIM GELİRİ DENGESİ -827 -6.357 -6.865 . Doğrudan Yatırımlar -529 -2.266 -2.424 . Portföy Yatırımları 36 -500 126 . Diğer Yatırımlar -334 -3.591 -4.567 -CARİ TRANSFERLER 177 1.107 1.533 . GENEL HÜKÜMET 85 421 680 . DİĞER SEKTÖRLER 92 686 853 . İşçi Gelirleri 87 692 775 SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 4.326 34.427 5.169 -SERMAYE HESABI 0 0 0 -FİNANS HESAPLARI 4.326 34.427 5.169 . DOĞRUDAN YATIRIMLAR 577 4.592 6.192 . PORTFÖY YATIRIMLARI 1.977 15.438 727 . DİĞER YATIRIMLAR 2.695 23.800 -2.392 NET HATA NOKSAN -649 1.296 4.030