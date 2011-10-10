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Ekonomi

Net Holding, Duty Free şirketlerini sattı İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 13:07

-Net Holding, Duty Free şirketlerini sattı İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Net Holding, gümrüksüz mağaza işletmeciliği (Duty Free) alanında faaliyet gösteren Urart Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği A.Ş, Net Mağaza İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş ile Opus Dış Ticaret A.Ş'deki paylarını 101,5 milyon avro bedelle, Stampos B.V'ye sattı. Net Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, söz konusu şirketlerde yüzde 55 çoğunluk hissesine sahip Stampos B.V'ye yapılan satışın ardından hisse satış sözleşmesinin de imzalandığını duyurdu. Açıklamada alıcı şirketin Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunması sebebiyle Rekabet Kurulu kararını takiben hisse devri ve tahsilatının yapılacağı belirtildi.

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