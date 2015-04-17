Net Holding, 9 milyon liralık teminatın nakde çevrildiğini açıkladı

Net Holding, Özelleştirme İdaresi'nin talebi doğrultusunda vermiş olduğu, 9 miyon dolar tutarındaki teminat mektubunun nakde çevrilip bedelinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarına aktarıldığını iddia etti. Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuya, 15 Nisan 2015 tarihinde yapılmış olan açıklamamızda Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi kapsamında ilgili lisans sözleşmesinin söz konusu tarihte imzalanamayacağı açıklanmıştır. Bugün Özelleştirme İdaresi'nin talebi doğrultusunda vermiş olduğumuz 9 milyon dolartutarındaki teminat mektubu nakde çevrilmiş olup bedeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarına aktarılmıştır."