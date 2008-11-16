Ankarasporlu futbolcu Murat Tosun, karşılaşmanın başlarında ceza alanı içinde Edu'nun kendisine yaptığı hareketin penaltı olduğunu, ancak hakem Yunus Yıldırım'ın penaltılarını vermediğini söyledi.



Edu'nun pozisyonda kendisine faul yaptığını ve bu nedenle yerde kaldığını kaydeden Murat Tosun, ''Orada penaltımız verilseydi ve öne geçseydik, maçın sonucu çok daha farklı olurdu. Kesinlikle 3 puanı bizim alacağımızı düşünüyorum, ama yine her şey aynı devam ediyor. Bu taraftarın önünde hakem penaltımızı veremedi. Net bir penaltıydı'' şeklinde konuştu.