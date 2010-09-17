Nesrin Baytok: Baykal’ın kütüğünü ben kontrol ederdim

T24 - Eski Özel Kalem Müdürü Baytok, Baykal’ın ismini seçmen kütüklerinde bizzat kontrol ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun 2009’da son anda oy kullandığını öne süren Baytok, “Herkes ‘Aman’ diye seferber olmalıydı” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandumda oy kullanamamasının sorumlusu aranırken, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın yıllarca özel kalem müdürlüğünü yapan Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, bu tür durumlarda “ekibin dikkati”nin önemine işaret etti. Geçen dönem milletvekili olarak TBMM’ye giren Baytok, Kılıçdaroğlu’nun oy kullanamamasını Habertürk’e değerlendirdi. Baytok, seçmen kütükleri askıya çıktığında, Baykal’ın adının yer alıp almadığını kontrol ettiğini, bu sırada Baykal’ın damutlaka, “Bir baktırın” diyerek adının seçmen kütüğünde olup olmadığına bakılmasını istediğini söyledi. Baytok, Baykal’ın Angora Evleri’ne taşındığı dönemde de bir aksilik olmaması için seçmen kütüklerini kontrol ettirdiğini, listeler ikinci kez asıldığında birilerinin Baykal’ın adını silmesi ihtimaline karşı da ikinci kez listeye baktırdığını anlattı.

‘2009’da direkten döndü'



Genel Başkan’ın ve CHP’nin yıpratılmasının kendisini de çok üzdüğünü belirten Baytok, yüzlerce işle meşgul olan birinin böyle bir ayrıntıyı her zaman atlayabileceğini söyedi. Baytok, “Önce kendisi, sonra etrafındakiler takip etmeliydi” dedi. 2009 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da oy kullanıp kullanamayacağı konusunda tartışma yaşandığını anımsatan Baytok, “Problemolabileceği o zaman konuşuldu. Direkten dönüldü. Öyle bir olay yaşanmışken şimdi daha dikkatli olunmalıydı” dedi.

‘Kollektif bir ihmal'



Genel Başkan’ın oy kullanamamasının “kolektif bir ihmal olduğunu” belirten Baytok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce de, oy kullanamayabileceği konusunda tartışma yaşandığı için bu kez herkesin ‘Aman’ diye seferber olması gerekirdi.”



