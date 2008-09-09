Neslihan Kavas,yarı finalde

Pekin'de devam eden Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde tek bayanlarda mücadele eden engelli sporcumuz Neslihan Kavas, grubundaki son maçı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



Kavas, Brezilyalı Carollina Maldonado'yu 11-9, 11-2 ve 11-6'lık setlerle 3-0 yendi. Kavas, yarı finalde yarın Liu Meili ile karşılaşacak. Bu arada bayanlar 10 metre havalı tabanca yarışmasında Türk sporcu Aysel Özgan, 456.2 puanla yedinci oldu. Judoda mücadele eden görme engelli bayan sporcu Duygu Çete, dün yaptığı iki maçı da kaybederek oyunlara veda etti.



Tekerlekli tenis dalında da Türk sporcu Kemal Okur, Finlandiyalı Taneli Tenhunen'e 2-0 yenilerek elendi. Paralimpik Oyunları'nda bugün okçuluk dalında Türk sporcular Gizem Girişmen, Hanife Öztürk, Mustafa Demir ve Özgür Özen olimpik yay, Gülbin Su ise makaralı yay branşında sıralama müsabakalarında mücadele edecek. Halterde de 40 kiloda bayan sporcu Nazmiye Muslu yarışacak.



